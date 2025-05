Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Am Steuer eingeschlafen und gegen Baum gekracht

Am Montag verursachte ein 36-Jähriger bei Herbrechtingen einen Schaden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Renault auf der Landstraße 1082 von Herbrechtingen in Richtung Giengen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam der Renault auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer riß wohl das Steuer nach rechts und das Auto geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam der Renault nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Front des Autos wurde dabei erheblich beschädigt und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Gegenüber den Polizisten gab der 36-Jährige an, wohl kurz eingenickt zu sein. Die Polizei schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf rund 10.000 Euro. Der Schaden am Baum wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

