Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher überrascht

Am Sonntag ertappte ein Firmeninhaber einen Unbekannten in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr brach ein Unbekannter in ein Gebäude in der Schumannstraße ein. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür zur Werkstatt auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem begab er sich ins Büro. Der Einbrecher öffnete die Tür und richtete einen Blick in den Büroraum. Mit dem Werkstattinhaber hatte der Dieb wohl nicht gerechtet. Denn der hatte dort nach einem langen Arbeitstag genächtigt und wurde durch die Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Beim Erblicken des Mannes flüchtete der Unbekannte. Der Werkstattbesitzer nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Flüchtigen jedoch nicht mehr feststellen. Der Zeuge konnte den Einbrecher vage mit einer Größe von 180 cm und dunkler Bekleidung beschreiben. Er trug einen Kapuzenpulli, den er weit ins Gesicht gezogen hatte. Durch den Vorfall geschockt ging der Zeuge zurück in die Werkstatt und legte sich schlafen. Erst im Laufe des Morgens wurde die Polizei Uhingen von dem Einbruch in Kenntnis gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/9381-0 zu melden.

