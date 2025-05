POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr in Bad Bentheim, an der Straße Am Kathagen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Ford Ranger, der dort am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 33 geparkt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich ...

