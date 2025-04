Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in Dortmund-Körne - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0348

Am Montagabend (14. April) rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam zu einem Brand nach Dortmund-Körne aus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr bemerkten Zeugen ein Feuer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Körner Hellweg und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden am Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss ein Lebensmittelgeschäft ist. Eine der beiden darüber liegenden Wohnungen ist derzeit nicht bewohnbar.

Anwohner blieben unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell