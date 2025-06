Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wiederholungstäter auf der Autobahn - ohne Führerschein und ohne Versicherung

Hildesheim (ots)

(fau) Am 29.06.2025, 1:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim einen 27-Jährigen Skoda-Fahrer aus Gifhorn. Bei der Kontrolle am Autohof in Bockenem stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner noch, dass er schon mehrfach aufgefallen war - ohne Führerschein. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten weiter fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Die Kennzeichen am Fahrzeug gehörten zwar dem Fahrzeugführer, jedoch nicht an das genutzte Fahrzeug. Der Wiederholungstäter muss sich u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Urkundenfälschung vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell