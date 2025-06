Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall im Baustelleneinlauf BAB 7 im Bereich Seesen

Hildesheim (ots)

(fau) Am 29.06.2025, 19:50 Uhr kommt es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel im Baustelleneinlauf zu einem Verkehrsunfall. Der 36-Jährige Unfallverursacher befährt zu diesem Zeitpunkt die BAB 7 auf dem 1. Überholfahrstreifen. Auf dem Hauptfahrstreifen befindet sich ein 43-Jähriger mit seinem PKW mit Anhänger auf der Rückreise von den PS Days in Hannover. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin bestaunen den getunten Golf 1 auf dem Anhänger und sind so von dem Verkehrsgeschehen abgelenkt, dass sie die Verschwenkung des 1. Überholfahrstreifen auf die Gegenfahrbahn verpassen. Der Unfallverursacher fährt geradewegs in die Absperrung der Baustelle und beschädigt neben seinem Fahrzeug und der Baustelleneinrichtung ebenfalls das Zugfahrzeug des noch eben bestaunten PKW auf dem Anhänger. Glücklicherweise wurde durch den Unfall keiner verletzt. Der verunfallte PKW befand sich nicht mehr fahrbereit auf dem 1. Überholfahrstreifen, dieser musste bis zur ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Baustellenbeschilderung gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es zu einem Stau von rund 3 Kilometern.

