Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze - Diverse Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

(fre) Im Zeitraum von Freitag, 27.06.2025, bis Samstag, 28.06.2025, kam es im Bereich Elze zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Sedanstraße in Elze ein BMW eines 62-jährigen Mannes sowie ein dahinter abgestelltes Kleinkraftrad eines 46-jährigen Mannes durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Am BMW wurde die elektrische Spiegelverstellung beschädigt sowie der Lack im Bereich des linken Außenspiegels verkratzt. Das Kleinkraftrad wurde umgeworfen und wies dadurch Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Beide Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Am Samstag, 28.06.2025, gegen 08:55 Uhr, kam es in der Hermann-Löns-Straße in Elze zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Skoda. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer musste sein Fahrzeug anhalten, als ein 39-jähriger Mann zunächst gegen den rechten Frontscheinwerfer trat und anschließend eine Glasflasche gegen die Frontscheibe warf. Beide Fahrzeugteile wurden beschädigt. Der Tatverdächtige zeigte sich vor Ort verbal aggressiv, stand unter Alkoholeinfluss und wies psychische Auffälligkeiten auf. Nach notärztlicher Begutachtung wurde er zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik verbracht.

In allen drei Fällen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05068 / 93380 mit dem Polizeikommissariat Elze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell