Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefahrgutaustritt bei der Firma Biolac-MTS GmbH

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Harbarnsen (wen) Am heutigen Vormittag, gegen 09:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Firma Biolac-MTS GmbH in Harbarnsen zum Austritt von Gefahrgut. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen trat aus einer technischen Anlage Salpetersäure aus. Durch diesen Austritt entstand zusätzlich Natronlauge. Direkt durch den Austritt wurde niemand verletzt. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden jedoch vorsorglich zur Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund des Gefahrgutaustritts wurde von der Leitstelle der Feuerwehr ein Großaufgebot an Rettungskräften entsandt. Neben den Feuerwehren aus Lamspringe, Alfeld und Freden kam auch der ABC Zug des LK Hildesheim vor Ort zum Einsatz. Von der Feuerwehr befanden sich rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Zusätzlich waren ein Notarzt und drei Rettungswagen, sowie mehrere Streifen der Polizei im Einsatz. Außerdem befinden sich Mitarbeiter vom Gewerbeaufsichtsamt des LK Hildesheim zur Ursachenermittlung auf dem Betriebsgelände. Die Straße vor dem Betrieb ist weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es kommt zu keinen nennenswerten Behinderungen.

