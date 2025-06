Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Scheinkauf nach Handydiebstahl - Tatverdächtiger nach Verfolgung vorläufig festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem in Langenhagen begangenen Handydiebstahl, nahmen Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim am gestrigen Mittwoch (25.06.2025) einen 15-jährigen Tatverdächtigen gegen 18:00 Uhr in der Hildesheimer Innenstadt vorläufig fest. Einem weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht. Bei einer Verfolgung wurde ein Beamter verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde einem 30-Jährigen aus Langenhagen gestern Vormittag ein Mobiltelefon, das er über das Internet zum Verkauf angeboten hatte, bei einem Verkaufsgespräch an seiner Wohnanschrift gestohlen. Das entwendete Handy entdeckte der Geschädigte später auf einer Online-Verkaufsplattform. Er nahm Kontakt zum Verkäufer auf und es wurde ein Treffen in der Hildesheimer Schuhstraße vereinbart.

Dieser Termin wurde allerdings nicht vom Geschädigten, sondern von Beamtinnen und Beamten der hiesigen Inspektion wahrgenommen, die am vereinbarten Ort auf den 15-Jährigen und einen weiteren Jugendlichen trafen. Als die Beamten im Besitz des gestohlenen Handys waren und sich als Polizisten zu erkennen gaben, ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Der 15-Jährige wurde anschließend auf einem Hinterhof in der Rathausstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Dem anderen Tatverdächtigen gelang es zu entkommen. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise, dass er in die Arneken-Galerie geflüchtet sein könnte. Eine anschließende Absuche verlief jedoch ohne Erfolg.

Bei der Verfolgung des 15-Jährigen stürzte ein Beamter und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen und der Benachrichtigung eines Erziehungsberechtigen wurde der 15-Jährige entlassen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell