POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.06.2025

Einbruch in Pfarrhaus

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 15.06.2025, 14:00 Uhr und 16.06.2025 07:50 Uhr gewaltsam Zutritt zum katholischen Pfarrhaus in Seesen. Dort wurde ein Stahlschrank ebenfalls gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. In Summe entsteht ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 16.06.2025 gegen 19:30 Uhr befährt ein 16-jähriger mit seinem E-Bike den Fußweg der Lautenthaler Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich Zimmerstraße/Harzstraße missachtet er das für ihn geltende Rotlicht. Es kommt zur Kollision mit einem querenden PKW einer 89-jährigen Frau aus Seesen. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, insgesamt in Höhe von ca. 8000 Euro. Der junge Mann wird durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Er muss sich zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. i.A. Renner, PHK'in

