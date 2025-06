Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.06.2025

Goslar (ots)

Auf der Bundesstraße 243 zwischen Bornhausen und Seesen ereignete sich am Sonnabend ein tödlicher Verkehrsunfall.

Gegen 10.35 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Hyundai auf der B243 in Richtung Seesen. Kurz hinter dem Ortsausgang Bornhausen blinkte er und bog nach links in einen Feldweg ab. Dies übersah ein 41-jähriger Mann aus dem Raum Hannover, der mit seinem Motorrad KTM bei hohem Verkehrsaufkommen die Fahrzeugkolonne überholte und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Trotz umgehender Reanimation durch Ersthelfer verstarb der Motorradfahrer noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Während der Unfallaufnahme blieb die Strecke über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

+++

Im Bereich Bad Harzburg kam es zwischen Donnerstag und Sonntag zu insgesamt fünf Einbrüchen.

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonnabend stiegen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Landstraße in Harlingerode ein, entwendeten jedoch offensichtlich nichts.

In der Herzog-Wilhelm-Straße machten sich bislang Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag an drei Objekten zu schaffen, betroffen waren eine Gaststätte sowie zwei Geschäftsräume. Ein weiteres Restaurant wurde am Berliner Platz heimgesucht. Genaue Angaben über eventuell erlangtes Diebesgut liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei fragt nun nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer (05322) 55480 oder die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell