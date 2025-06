Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (hep): Am 23.06.2025, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Berliner Straße, in Höhe der Straße An der Schelle, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf einem Parkplatz vor einem Neubau beim Ein- oder Ausparken den schwarzen VW Multivan einer Geschädigten. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der Geschädigten entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder relevante Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

