Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad kollidiert mit Heuanhänger/ Kradfahrer leicht verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Samstag (21. Juni) kam es in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Landmaschine. Gegen 15:45 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Hagen mit seiner Yamaha über die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Much-Röttgen und Ruppichteroth-Bölkum in Fahrtrichtung Röttgen. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der 61-Jährige nach ersten Ermittlungen gegen die linke Seite eines Heuanhängers, der von einem entgegenkommenden Traktor gezogen wurde. Durch den Zusammenstoß verlor der Kradfahrer die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Mann ab. Er wollte sich nach der Unfallaufnahme selbständig zu einem Arzt begeben. Der 34 Jahre alte Fahrer der Zugmaschine blieb unverletzt. Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde auf 3.000 Euro geschätzt. An dem Anhänger entstand kein Schaden. Die Polizei sicherte vor Ort die entstandenen Unfallspuren, nahm die Aussagen der Beteiligten sowie einer Zeugin auf und fertigte im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell