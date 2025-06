Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mögliche Brandstiftung

Baden-Baden (ots)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenbergallee haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt Ermittlungen eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll kurz vor 17 Uhr in einer Kellerparzelle aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen sein. Kurz zuvor haben Zeugen einen 45 Jahre alten Mann im Keller festgestellt, der sich offenbar gewaltsam Zutritt zu der Parzelle verschafft haben soll. In der Folge gerieten dortige Gegenstände in Brand. Die hinzugeeilten Kräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Inwieweit der 45-Jährige mit dem Vorfall in Verbindung steht, wird derzeit geprüft. Der durch die starke Rauchentwicklung entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

/ya

