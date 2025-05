Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle auf der Autobahn 3 und im Intercityexpress 125

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich - Wesel (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Landgrenzen hat die Bundespolizei am Mittwoch, 14. Mai 2025 zwei Männer verhaftet.

Auf der Autobahn 3 wurde ein 28-jähriger Rumäne als Beifahrer eines in den Niederlanden zugelassen Personenkraftwagen bei der Einreise aus den Niederlanden am Grenzübergang Elten-Autobahn angehalten und überprüft. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Passau mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1039,50 Euro bei der Bundespolizei bezahlen und somit die ihm drohende 41-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

Als Fahrgast im Intercityexpress 125 reiste ein 48-jähriger Bulgare am Mittwochnachmittag aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Hier stellte sich bei der Kontrolle der Person auf Höhe des Bahnhofes Wesel heraus, dass zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft in Krefeld wegen Diebstahl und Betrug vorliegen. Hiernach muss der Verurteilte noch Geldstrafen in Höhe von insgesamt 3.400 Euro bezahlen oder eine 130-tägige Haftstrafe verbüßen. Wegen Diebstahl hat auch die Staatsanwaltschaft in Koblenz einen Haftbefehl erlassen. In diesem Fall war noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zu zahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Bulgare wurde daraufhin verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die Bundespolizei zum Haftantritt in das Gefängnis in Duisburg-Hamborn gebracht, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell