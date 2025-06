Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein Streit in der Gemeinschaftsunterkunft "Am Flugplatz" rief in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere polizeiliche Einsatzkräfte auf den Plan. Laut einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerieten mehrere Männer gegen 1 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung, wobei ein 38 Jahre alter Bewohner leichte Verletzungen davontrug. Beim Eintreffen der Beamten war die Lage bereits beruhigt. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen nach ersten Erkenntnissen unterschiedliche Ansichten der Beteiligten zum Nahostkonflikt gewesen sein. In diesem Zusammenhang sollen mehrere Beschuldigte eine israelische Flagge verbrannt und gewalttätig Löschbemühungen verhindert haben. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Angreifern dauern an. Die Polizei hat ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

