POL-OG: Hügelsheim, K3758 - Mit 2,5 Promille in die Leitplanke

Hügelsheim (ots)

Rund 2,5 Promille dürften mit verantwortlich gewesen sein, dass eine 49 Jahre alte Autofahrerin am späten Montagabend zwischen der Staustufe Iffezheim und Hügelsheim nach rechts von ihrer Fahrspur abkam und gegen 23:30 Uhr in die Leitplanke krachte. Während die Honda-Lenkerin ohne Blessuren davonkam, ist an ihrem Wagen ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstanden und musste abgeschleppt werden. Neben einer Blutprobe musste die Endvierzigerin auch ihren Führerschein abgeben. Ihr steht ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ins Haus.

