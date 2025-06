Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall mit Reizgas in Wilhelmshaven - Zwei Personen zeigen sich selbst an

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 18.06.2025, gegen 16:10 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einer Beleidigung und anschließender gefährlichen Körperverletzung. Ein 43-jähriger Mann wurde nach eigenen Angaben beim Einsteigen in seinen Pkw mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchteten zwei Personen vom Tatort. Kurz nach dem Vorfall erschienen zwei Personen im Alter von 33 und 29 Jahren freiwillig auf der Polizeiwache und machten Angaben zum Sachverhalt. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung wurden sie als Beschuldigte identifiziert und befragt. Die 33-jährige Person räumte den Einsatz von Reizgas ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand ging dem Geschehen eine verbale Auseinandersetzung voraus, in deren Verlauf es zu wechselseitigen Provokationen und einer Beleidigung durch den 43-jährigen gekommen sein soll. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell