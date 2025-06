POL-WHV: E-Scooter-Fahrer stürzt und greift Polizeibeamte an

Sande (ots) - Am 15.06.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Störtebekerstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Sande kommend in Richtung Zetel. Kurz nach dem Verlassen des Kreisverkehrs wendete er sein Fahrzeug verkehrswidrig und ohne ...

mehr