Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht nach Wendemanöver - Kradfahrer verletzt

Sande (ots)

Am 15.06.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs in der Störtebekerstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Sande kommend in Richtung Zetel. Kurz nach dem Verlassen des Kreisverkehrs wendete er sein Fahrzeug verkehrswidrig und ohne Ankündigung.

Ein nachfolgender 45-jähriger Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr in die linke Seite des wendenden Pkw. Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch ohne Hilfeleistung in Richtung BAB A 29 fort, obwohl zuvor ein Blickkontakt mit dem verletzten Kradfahrer stattgefunden hatte.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte der flüchtige Pkw im Rahmen einer Fahndung auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Raststede gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen, der Führerschein nach richterlicher Entscheidung beschlagnahmt.

Das beschädigte Krad musste abgeschleppt werden. Der verletzte Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

