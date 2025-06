Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bockhorner Oldtimer-Markt mit großer Besucherresonanz - Ruhiger Verlauf bei sommerlichem Wetter

Bockhorn (ots)

Von Freitag, 13.06.2025, bis Sonntag, 15.06.2025, fand bei hochsommerlichem Wetter der alljährliche Bockhorner Oldtimer-Markt statt - eine in Fachkreisen weit bekannte und traditionsreiche Großveranstaltung. Laut Veranstalterangaben besuchten rund 20.000 Gäste das Gelände, auf dem etwa 1.000 Aussteller mit historischen Fahrzeugen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem europäischen Ausland vertreten waren.

Der Markt wurde wie in den Vorjahren auf einem weitläufigen Privatgelände zwischen dem Oldenburger Weg und der Südstraße ausgerichtet. Die Anreise der Besucher erfolgte vorwiegend über die Bundesautobahn 29 sowie die Bundesstraße 437. Bereits am Freitagmorgen kam es im Bereich der Zufahrtsstraßen - Oldenburger Weg, Südstraße und Friedrichsfelder Straße - zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form von Stau und stockendem Verkehr. Trotz des großen Andrangs blieb die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht weitgehend ruhig. Es wurden lediglich einige einfache Diebstähle zur Anzeige gebracht. Ein alkoholisierter Gast musste in polizeiliches Gewahrsam genommen werden, und in einem Fall wurde das Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller festgestellt. Darüber hinaus kam es zu drei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit dem Marktgeschehen, wobei bei einem Unfall ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Die allgemeine Akzeptanz und Zusammenarbeit mit den Polizeikräften war durchweg hoch.

Dank der guten Organisation des Veranstalters verlief auch der Abreisetag geordnet. Lediglich vereinzelt kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Weitere Straftaten wurden bislang nicht gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell