Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hängebauchschwein beschäftigt die Polizei

Neubrandenburg (ots)

Zum wiederholten Male wurde der Polizei in Neustrelitz ein freilaufendes Hängebauchschwein gemeldet. Mittlerweile das dritte Mal in diesem Monat und immer wieder im Bereich der Dr.-Schwentner-Straße in Neustrelitz. In zwei Einsätzen konnten die Beamten das Schwein feststellen, jedoch nicht habhaft werden. Die Meldungen erfolgten mit dem Hinweis, dass das Schwein auf der Straße läuft und somit eine Verkehrsgefahr darstellt. Bislang kam es zu keinen Vorfällen und das Schwein hat sich von der Fahrbahn in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei vermutet, dass das Schwein von irgendwo abgängig ist und eventuell auch von seinem Halter vermisst wird. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise zu dem möglichen Tierhalter. Sollte es zu einer nächsten Meldung und somit einem nächsten Einsatz der Kollegen in Neustrelitz kommen, würden Sie gerne den Halter informieren und bei der Rückführung des Tieres unterstützen.

Wenn Sie ihr Hängebauchschwein vermissen oder jemanden kennen, der dieses Tier vermisst, melden Sie sich unter der 03981-2580.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell