POL-NB: Zeugen nach Brand einer Gartenlaube gesucht

Neubrandenburg (ots) - Heute Morgen gegen 06:50 Uhr hat der Schulleiter der Gesamtschule in der Geschwister-Scholl-Straße in Neubrandenburg die Polizei über den Notruf über eine Bombendrohung informiert. Diese ist gestern Abend per Mail von einem bisher unbekannten Absender an die Schule gegangen. In der Mail nimmt der Schreiber für solche Drohungen typische Bezüge zum "Islamistischen Staat". Der Schulleiter hat ...

