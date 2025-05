Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Bombendrohung an Gesamtschule

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 06:50 Uhr hat der Schulleiter der Gesamtschule in der Geschwister-Scholl-Straße in Neubrandenburg die Polizei über den Notruf über eine Bombendrohung informiert. Diese ist gestern Abend per Mail von einem bisher unbekannten Absender an die Schule gegangen. In der Mail nimmt der Schreiber für solche Drohungen typische Bezüge zum "Islamistischen Staat".

Der Schulleiter hat eigenständig entschieden, den Schulbetrieb für heute für alle Schüler abzusagen.

Die Polizei begab sich direkt zur Schule und hat das Gelände nach möglichen Spuren oder Hinweisen geprüft. Auch das Schreiben wurde durch spezialisierte Ermittler begutachtet. Aufgrund der sich daraus ergebenden Erkenntnisse geht die Polizei momentan nicht von einer ernsthaften Bedrohungssituation aus.

Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens. Unabhängig von den Hintergründen des aktuellen Falls weist die Polizei allgemein darauf hin, dass solche Drohungen kein harmloser Streich sind und nicht als Mittel genutzt werden sollten, um dadurch einen spontanen freien Tag zu erwirken.

