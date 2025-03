Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zur Geest

Bedrohung im Festzelt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Das Sicherheitspersonal der Karnevalsveranstaltung in Olfen (Zur Geest) rief am 01.03.2025 (gegen 23:35 Uhr) die Polizei zum Festzelt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 18-jährigen Mann aus Lünen, der angab, von einem ihm unbekannten Mann im Zelt mit einem Messer bedroht worden zu sein. Zuvor habe er einen Streit schlichten wollen, als der Unbekannte ihm ein Messer etwa fünf Zentimeter vor dem Bauch gehalten habe und ihm gedroht habe, ihn zu töten, wenn er das noch einmal täte. Danach entfernte sich der Unbekannte in Richtung des Ausgangs. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Sein Begleiter hatte den Unbekannten zwar gesehen, jedoch die Bedrohung mit dem Messer nicht wahrgenommen. Beim Weggehen habe der Täter die Maske abgenommen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 17 und 19 Jahren - circa 1,90 m - schlank (rund 80 kg) - schwarzer Kapuzenpullover - schwarze Hose - "Haus des Geldes"-Maske - schwarze Haare (Seiten nicht frisch rasiert) - südeuropäisches Erscheinungsbild

Die eingesetzten Beamten durchsuchten mehrfach (auch mit dem Sicherheitspersonal) das Festzelt. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Auch erhielt die Polizei keine Kenntnis über weitere Vorfälle im Zelt oder bei der Karnevalsveranstaltung. Im Vorfeld und Nachgang erfolgten im Rahmen des "Messerkonzepts NRW" Kontrollen, die keine Verstöße hervorbrachten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell