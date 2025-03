POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Unbekannter gefährdet Feuerwehrleute

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 27.02.2025 (23 Uhr) bis 28.02.2025 (17 Uhr) in eine Gaststätte auf dem Laurentiusplatz in Senden einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einer Kellertür. Ins Innere gelangten die Täter augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

