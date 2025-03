Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Mofa gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Mofa am Bahnhof gestohlen. Zwischen 15 Uhr am Samstag (01.03.25) und 16.30 Uhr am Sonntag (02.03.25) stand es in der Nähe des Rondells, Busbahnhof. Es handelt sich bei dem Gefährt um eine schwarze Peugeot Kisbee 50. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

