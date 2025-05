Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebesgut an die Tafel übergeben

Waren (ots)

Polizei erwischt Diebe mit auffällig viel Diebesgut

Am Dienstag, den 20.05.2025 Uhr gegen 15:30 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei ein Dieb in einem Supermarkt Am Markt in Möllenhagen gemeldet. Dieser soll schon mehrfach mit einem vollgepackten Rucksack den Laden verlassen haben, ohne vorher die Ware im Rucksack bezahlt zu haben. In dem Moment, als eine dortige Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, flüchtete er mit einem PKW in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen und die Marke des Fahrzeugs waren bekannt und wurden dem eingesetzten Streifenwagenteam in Waren gemeldet.

Die Kollegen konnten auf Anfahrt nach Möllenhagen das Fahrzeug auf der B 192 kurz hinter Waren feststellen und stoppen. Bei einer anschließenden Personenkontrolle der zwei Insassen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 25-jährigen Syrer handelt, der polizeilich bereits wegen Diebstahlsdelikten bekannt ist. Auch der 21-jährige syrische Beifahrer ist polizeilich nicht unbekannt. Im Fahrzeug konnten die Kollegen des Polizeihauptreviers Waren in Unterstützung mit einem Streifenwagen der Bundespolizei 50 Flaschen alkoholische Getränke, 34 Flaschen Olivenöl, 10 Packungen frisches Hühnerfleisch und 50 Packungen Tiefkühlfisch auffinden. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Im Laufe des heutigen Tages wurde eine Freigabe der verderblichen Lebensmittel für caritative Zwecke durch die Staatsanwaltschaft erteilt und in diesem Zusammenhang an die Tafel in Waren übergeben.

