POL-NB: Auto touchiert LKW und gerät in Gegenverkehr

Friedland (ots) - Am 20.05.2025 kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter mit Anhänger und einem PKW am Ortseingang Brohm aus Lübbersdorf kommend aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. Die 66-jährige Autofahrerin kam schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Fahrzeugführer des LKW blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Es entstand ein ...

mehr