POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 13.-15.06.

Mehrere Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ohne Fahrerlaubnis und unter THC-Einfluss fuhr ein 44-jähriger Wilhelmshavener am Samstag gegen 11:00 Uhr mit einem Pkw auf der Kaakstraße in Wilhelmshaven. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und zudem folgte eine Blutentnahme.

Gegen 16:30 Uhr am Samstag kontrollierte die Polizei in der Schillerstraße in Wilhelmshaven einen 29-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem sich der Verdacht einer THC-Beeinflussung ergab. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 12:00 Uhr stellten die Polizei in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven eine THC-Beeinflussung bei einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven fest. Ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Auch gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dessen Folge sie ein Fahrverbot erwartet.

Brände

In den frühen Morgenstunden am Sonntag gegen 03:00 Uhr gerieten in der Lilienburgstraße zwei 1100-Liter Abfallcontainer in Brand. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2000EUR Ein Verursacher konnte in der Nacht nicht ergriffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04421/940 entgegen.

Zu weiteren Bränden kam es im Laufe des Vormittages. Am Banter Deich beim Pumpwerk-Club geriet gegen 08:45 Uhr ein weiterer Container in Brand. Das Feuer griff auf eine Doppelgarage über. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5.000EUR. Wenig später kam es gegen 09:00 Uhr zu Bränden einer Mülltonne in der Bremer Straße und eines Sperrmüllhaufens in der Börsenstraße. Auch in diesen Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandlegung aus und erbittet Hinweise auf mögliche Täter unter 04421/9420.

