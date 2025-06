POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 13.06.-15.06.2025

Jever (ots) - Am Donnerstag, den 12.06.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Addernhausener Straße in Jever zu einem Diebstahl. Ein Mann erschien während der Geschäftszeit in der Lokalität und gab an, ein Gespräch mit dem Geschäftsführer führen zu wollen. Da sich dieser jedoch kurzfristig nicht vor Ort befand, wurde der Mann gebeten, an einem Tisch im Bereich des Tresens zu warten. Während der ...

mehr