Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern, K3740 - Vier Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Steinmauern (ots)

Vier Verletzte, davon eine Schwerverletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montagabend auf der K3740. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus einem Landwirtschaftsweg auf die K3740 eingefahren, die Vorfahrt missachtet haben und gegen 18:20 Uhr mit einem in Richtung Steinmauern herannahenden BMW eines 37-Jährigen zusammengestoßen sein. Der BMW-Lenker soll noch versucht haben auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden. Während der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen erlitten hat, wurde seine gleichaltrige Beifahrerin mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige BMW-Fahrer und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt und wurden von Helfern des Rettungsdienstes zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten bis gegen 21:40 Uhr beidseitig gesperrt.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell