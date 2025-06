POL-HI: Nachtragsmeldung zum Brand von drei Gebäuden in Emmerke - Ursache des Feuers ermittelt

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (jb) Am 23.06.2025, gg. 19.38 Uhr wurde durch eine aufmerksame Nordstemmerin ein Heckenbrand in der Astrid-Lindgren-Straße gemeldet. Diese Hecke gehört zum Grundstück des AWO Kindergartens. Die herbeieilende Freiwillige Feuerwehr Nordstemmen konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Der Auslöser des Brandes steht bislang nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 ...

