POL-HI: Leitungswechsel beim Polizeikommissariat Elze - Polizeioberkommissar Jannes Heinemann folgt Polizeihauptkommissarin Kim Wehfer

Hildesheim (ots)

ELZE - (jpm) Zum 01.07.2025 findet in der Leitung des Polizeikommissariats Elze ein personeller Wechsel statt. Polizeioberkommissar Jannes Heinemann übernimmt die Aufgabe von Polizeihauptkommissarin Kim Wehfer.

In den Tagen davor bedankte sich Leitender Polizeidirektor Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, bei Kim Wehfer für die einjährige Übernahme der Amtsgeschäfte. Die ehemalige Dienststellenleiterin konnte sich zwischenzeitlich erfolgreich für das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster qualifizieren.

"Kim Wehfer hat das Polizeikommissariat Elze mit einer hohen fachlichen und menschlichen Kompetenz geleitet. Hervorzuheben die ausgeprägte Motivation und die nachhaltige Netzwerkarbeit. Mein ausdrücklicher Dank und alles Gute für die Zukunft", sagte Michael Weiner im Rahmen der Verabschiedung.

Pressemitteilung vom 30.04.2024 zur Amtseinführung von Kim Wehfer: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5768962

Im Rahmen einer einjährigen Personalentwicklungsmaßnahme übernimmt Polizeioberkommissar Jannes Heinemann die Leitung der Dienststelle. POK Heinemann ist seit dem 01.10.2014 im Dienst der niedersächsischen Landespolizei und hat nach dem Studium unterschiedliche Dienstposten im Einsatz- und Streifendienst und im Zentralen Kriminaldienst der hiesigen Inspektion ausgeführt. Dazu konnte er schon Stabserfahrung in der Pressestelle der Polizeidirektion Göttingen sammeln. Führungsaufgaben nahm er als Dienstschichtleiter im Polizeikommissariat Alfeld sowie zuletzt als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Bad Pyrmont wahr. Jannes Heinemann lebt seit seinem abgeschlossenem Polizeistudium im Landkreis Hildesheim.

"Jannes Heinemann ist eine moderne Führungskraft. Ich habe großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und seine Person. Er hat ein ausgeprägtes Organisationswissen, hat im Einsatz- und im Ermittlungsbereich gearbeitet. Er weiß um seine hohe Verantwortung. Jannes Heinemann wird sich schnell und professionell einbringen, um die erfolgreiche Arbeit des Teams im PK Elze erfolgreich fortzusetzen", sagte Michael Weiner.

