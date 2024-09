Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw absichtlich beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Vehlinger Straße;

Tatzeit: zwischen 06.09.2024, 20.00 Uhr, und 07.09.2024, 08.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag ein geparktes Auto in Bocholt. Die Täter traten einen Außenspiegel ab, zudem weist das Fahrzeug Dellen auf. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Vehlinger Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell