BPOL-CUX: Medizinischer Einsatz auf der Nordsee

Cuxhaven (ots)

Am 13. April um 12:20 Uhr wurde das Einsatzschiff BP 81 POTSDAM von einem Fischereifahrzeug über UKW-Seefunk gebeten mit einem niederländischen Fischereifahrzeug Kontakt aufzunehmen. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme teilte der Schiffsführer mit, dass sich an Bord ein erkranktes Besatzungsmitglied befindet, welches medizinische Versorgung benötigen würde.

Das Einsatzschiff BP 81 POTSDAM fuhr die Position des niederländischen Fischereifahrzeuges an und ging um 13:20 Uhr mit einem Kontrollteam an Bord um das Besatzungsmitglied zu untersuchen. Dabei wurde der funkärztliche Beratungsdienst Cuxhaven (Medico Cuxhaven) kontaktiert. Nach Schilderung der Symptome und der körperlichen Verfassung des Besatzungsmitgliedes, wurde durch den Arzt entschieden, dass die Person an Bord verbleiben kann. Der Schiffsführer wurde angewiesen den nächst möglichem Hafen anzulaufen, damit die Person sich in ärztliche Behandlung begeben kann. Nachdem das Kontrollteam von Bord war, setzte das Fischereifahrzeug direkten Kurs auf den niederländischen Hafen Den Helder.

