Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen finden 73-Jährige leblos im Giftener See

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Durch Zeugen wurde am Montagabend (23.06.2025) gegen 18:30 Uhr am Giftener See eine 73-jährige Frau aus der Region Hannover mit Badekleidung leblos im Wasser treibend gefunden.

Nach vorliegenden Informationen wurde die Frau von einem Ersthelfer aus dem Wasser gezogen, der umgehend mit einer Reanimation begann, die von Kräften des Rettungsdienstes fortgesetzt wurde, jedoch erfolglos blieb.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen sprechen für einen Unglücksfall, der zum Tod der Frau führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell