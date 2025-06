Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Ladekabeln an Schnellladesäulen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht kam es in zwei Fällen zum Diebstahl von Ladekabeln an E-Ladesäulen. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse kann der Tatzeitraum auf die frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs, zwischen 02:45 Uhr und 03:20 Uhr eingegrenzt werden. Durch derzeit unbekannte Täter wurden die Schnellladekabel an den Ladesäulen auf dem REWE Parkplatz der Bodenburger Straße und dem REWE Parkplatz in der Ahnepaule durchtrennt und entwendet. Insgesamt handelte es sich um vier Ladesäulen mit insgesamt acht Ladekabeln. Im Bereich der Bodenburger Straße könnte ein Radfahrer oder eine Radfahrerin den Vorfall beobachtet haben. Diese Person wird dringend als Zeuge gesucht. Darüber hinaus werden auch weitere Personen gesucht, die möglicherweise - auch unbewusst - relevante Beobachtungen an den beiden Tatörtlichkeiten getätigt haben. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010.

