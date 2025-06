Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Restaurant in Sarstedt schon wieder Ziel von Straftaten

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Steinstraße (lü) Am Samstagmorgen, dem 28.06.2025, gegen 06.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Hinterhof eines Restaurant in der Steinstraße. Dort entwendete er einen großen weißen Plastiksack, gefüllt mit PET-Pfandflaschen, und flüchtete anschließend - mutmaßlich durch die Sarstedter Innenstadt. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke und weißen Sneakern bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib vom Diebesgut geben können sich unter der Tel.: 05066/9850 mit der Polizei Sarstedt in Verbindung zu setzen. Zusatz: Bereits in der Nacht zum 25.05.2025, war in dasselbe Restaurant eingebrochen worden. Dabei war ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruch jedoch nichts entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell