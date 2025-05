Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Lette drei Autos aufgebrochen, indem sie Scheiben einschlugen. Tatorte waren die Bauerschaft Wulferhook, der Peilsweg sowie die Straße Vogelkamp. Die Täter entwendeten in zwei Fällen eine Geldbörse, in einem eine Mappe mit Dokumenten. Eine Kamera zeichnete einen Mann auf, der ein Grundstück betrat, dann jedoch aufgrund eines angehenden Außenlichts und der Kamera wegging. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Cappy - Umhängetasche

Die Tatzeiten liegen zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (14.05.25) und 7.45 Uhr am Donnerstag (15.05.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

