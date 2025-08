Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneut Falsche Polizeibeamte

Edenkoben (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden bei der Polizei Edenkoben erneut 20 Anrufe von angeblichen Polizeibeamten gemeldet. Die männlichen Anrufer gaben sich teilweise als Polizeibeamte aus Neustadt und Edenkoben aus und gaben, wie bereits am Vortag, an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Anschließend befragten sie die Angerufenen nach Wertsachen und Schmuck und ob dieser auch sicher im Haus untergebracht sei. Auch gestern wurde in allen Fällen die Betrugsmasche direkt erkannt und die Gespräche direkt beendet.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

