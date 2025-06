Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw fährt Fußgängerin an, der Unfallhergang ist jedoch unklar - Polizei sucht jetzt Zeugen -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Donnerstagmittag (05. Juni) ist es zu einem Unfall mit einem Pkw und einer 72-jährigen Fußgängerin gekommen. Der genaue Hergang des Unfalles ist jedoch unklar. Die leicht verletzte 72-Jährige erschien später auf der Polizeiwache in Bad Berleburg und schilderte dort den Vorfall. Demnach war die Seniorin gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Bad Berleburger Drogerie Rossmann zu Fuß unterwegs. Dabei sein sie von einem Pkw angefahren worden, der zuvor vermutlich von der Poststraße aus auf den Parkplatz gefahren war. Eine ältere Fahrzeugführerin sei dann ausgestiegen und habe nur kurz geäußert, dass die Fußgängerin schuld an dem Unfall sei. Danach soll die Frau wieder in den Pkw gestiegen und den Parkplatz in Richtung Bahnhofstraße verlassen haben.

Aufgrund des Zusammenstoßes war die Fußgängerin gestürzt. Beim Aufstehen habe ihr eine andere Fußgängerin geholfen. Diese habe ihr auch einen Zettel mit dem vermeintlichen Kennzeichen des Unfallfahrzeuges ausgehändigt.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei konnte eine 75-jährige Unfallfahrerin ermittelt werden. Diese schildert allerdings den Vorfall anders. Demnach sei sie nach der Kollision direkt ausgestiegen und habe der Gestürzten beim Aufstehen geholfen. Anschließend wollte sie den Einfahrtbereich freimachen und sei in eine Parkbucht auf dem Parkplatz gefahren. Als sie dann zurück zur eigentlichen Unfallstelle im Einfahrtbereich gegangen sei, soll die Fußgängerin bereits weggewesen sein. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet nun das Verkehrskommissariat Zeugen, die zur weiteren Klärung des Sachverhaltes beitragen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02751/909 - 0 zu melden. Dies gilt insbesondere für die Frau, die laut der verletzten 72-Jährigen ihr hilfsbereit aufgeholfen und ihr den Zettel mit dem Kennzeichen gegeben haben soll.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell