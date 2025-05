Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A81

Lkr. Rottweil) - Verbotenes Fahrzeugrennen auf der Autobahn - Zivile Videostreife dokumentiert gefährliches Fahrverhalten (27.05.2025)

Dietingen, A81 (ots)

Am Dienstagmittag sind mehrere Sportwagenfahrer auf der Autobahn 81 durch rücksichtsloses und riskantes Fahrverhalten aufgefallen.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer mehrere Porschefahrer, die auf der A81 in Fahrtrichtung Singen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, andere Autos rechts überholten, dicht auffuhren und durch Drängeln auffielen.

Eine zivile Videostreife der Polizei nahm die Fahrt auf und dokumentierte das Verhalten in einer Videoaufzeichnung. Dabei war deutlich zu erkennen, dass sich die Fahrer weder an die Geschwindigkeitsbegrenzung noch an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand hielten und offenbar versuchten, jeweils die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Bei den Fahrern handelt es sich um mexikanische Staatsangehörige, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung anordnete, die diese jeweils in vierstelliger Höhe vor Ort bezahlten.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Porschefahrer behindert, genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell