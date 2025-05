Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5705

Schwarzwald Baar Kreis) 25.000 Euro Schaden nach Unfall (26.05.2025)

Bad Dürrheim - K 5705 (ots)

An der Einmündung der Kreisstraße 5705 und der Salinenstraße hat sich am Montag gegen 16 Uhr ein Unfall ereignet. Während ein 87-Jähriger aus der Salinenstraße auf die Kreisstraße nach links abbog, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 34-jährige Renault-Fahrerin. Auf der Einmündung stießen die beiden Wagen zusammen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell