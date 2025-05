Schramberg (ots) - Am Montagabend ist in der Straße "Am Mühlegraben" eine 32-jährige Radfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Frau wollte die Straßenseite wechseln und bemerkte dabei einen herannahenden Wagen zu spät. Beim Versuch, durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden, überschlug sie sich über den Lenker und stürzte zu Boden. Die ...

