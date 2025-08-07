Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am Mittwochvormittag (06.08.2025) gegen 11:00 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Landau in der Horststraße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei dem 22-jährigen Fahrer ergaben sich Anzeichen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf THC. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

