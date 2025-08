POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Warnung vor Diebstahl durch den Geldwechsel-Trick +++ Zeugen nach Vorfall in Wildeshausen gesucht

Delmenhorst (ots) - Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes in Hude sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Hude hielt sich am Dienstag, 05. August 2025, mit Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz in Hude auf. Sein Fahrrad, ein graues Mountainbike des Herstellers Conway, hatte er am ...

mehr