POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Brandstiftung an Fahrzeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Mittwoch, 06. August 2025, Fahrzeuge in Delmenhorst in Brand gesetzt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Um 02:25 Uhr ist ein Zeuge in der Stedinger Straße, zwischen Westerfeldstraße und Horster Weg, auf einen brennenden Wohnwagen zugekommen und hat die Feuerwehr verständigt. Fast zeitgleich wählte eine Zeugin den Notruf, weil sie in unmittelbarer Nähe zum brennenden Wohnwagen ein weiteres Feuer entdeckt hatte. Als Beamte der Polizei kurze Zeit später eintrafen, hatten sich die Flammen bereits auf den gesamten Wohnwagen ausgebreitet. Die Brandbekämpfung nahmen 13 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor, der Anhänger brannte aber vollständig aus. Der zweite Brandort befand sich auf einem Garagenhof direkt vor der Westerfeldstraße. Hier brannte der Vorderreifen eines geparkten Kleinwagens. Dieses Feuer konnte noch vor einer Ausbreitung durch die Polizei gelöscht werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Spuren am Wohnanhänger deuten auf Brandstiftung als Ursache hin. Unter dem Kleinwagen wurden Brandsätze sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Zeit von 02:00 bis 02:25 Uhr verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

