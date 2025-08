Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Saunabrand in einem Nebengebäude eines Schwimmbades

Delmenhorst (ots)

Für den Saunabrand in einem Nebengebäude des Schwimmbades in der Straße "Am Stadtbad" wird ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein.

In der betroffenen Hofsauna hatte sich eine montierte LED-Lichtleiste durch einen Defekt erhitzt und dadurch zunächst eine hölzerne Rückenlehne entzündet. Von hier breitete sich der Brand weiter aus.

Der geschätzte Schaden wurde nach oben korrigiert und beträgt etwa 300.000 Euro.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 02. August 2025 +++

Am 02.08.2025, um 10.16 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Sauna in einem Nebengebäude eines Schwimmbades an der Straße Am Stadtbad in Delmenhorst zu einem Brandausbruch. Das Schwimmbad öffnete um 10.00 Uhr.

Rauch drang aus der Dachkonstruktion des Nebengebäudes (ca. 6 * 10 Meter groß).

Personen befanden sich nicht in der brandbetroffenen Sauna.

Der Schwimmbetrieb im Hauptgebäude konnte ungestört weitergehen und es waren keine aufwändigen Evakuierungen erforderlich.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt, Delmenhorst-Süd und Hasbergen mit 66 Mann löschten den Brand.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Niemand wurde verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell