POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Unfall in Großenkneten leicht verletzt +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Im Ortskern von Großenkneten ist am Montag, 04. August 2025, gegen 21:40 Uhr, eine Radfahrerin verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, weil sich die Verursacher mit einem Auto vom Unfallort entfernten.

Zur Unfallzeit befuhr eine 18-jährige Frau aus Großenkneten mit einem Fahrrad den Efeuweg in Richtung Hauptstraße. Aus dem Fliederweg bog ein grauer oder silberfarbener Audi in den Efeuweg ein und kollidierte mit dem Fahrrad der 18-Jährigen, die dadurch zu Fall kam. Der Audi, an dem Schäden an der Front entstanden sein müssen, entfernte sich in Richtung Webskamp. Die junge Frau begab sich nach dem Unfall in ein Krankenhaus und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Wer weitere Hinwiese zum Audi oder den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

